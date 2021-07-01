  • 20 июля 202120.07.2021вторник
  • USD74,3463
    EUR87,6097
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Тюмени признаются в любви к родному городу

Общество, 14:37 20 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в акции "Город родной", которая посвящена 435-летию областного центра, предлагает тюменцам Детская школа искусств "Этюд".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер ДШИ Марина Нечаева, тюменцы могут присылать фото или видео любимой локации либо себя на ее фоне, рассказать о том месте, которое изображено на фото, и поздравить город с юбилеем.

"К нам уже поступили первые работы от горожан. Самым популярными остаются наши парки и скверы. Участники акции присылают фотографии экопарка Затюменский, Гилевской рощи, Цветного бульвара и других мест. Некоторые пишут стихи и даже сказки, посвященные городу, признаются ему в любви", - говорит она.

фото с официальной страницы ДШИ "Этюд" ВКонтакте | фото с официальной страницы ДШИ "Этюд" ВКонтакте

Работы принимают на электронную почту marina2005k@yandex.ru до 30 июля. Все они будут опубликованы на официальных страницах ДШИ "Этюд" в соцсетях.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , День города , ДШИ Этюд

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 20.07.2021В Тюмени автобус № 50 временно изменит схему движения
14:48 20.07.2021Узнать об узорах Ялуторовского Притоболья и освоить ремесла можно на мастер-классах
14:37 20.07.2021Жители Тюмени признаются в любви к родному городу
13:54 20.07.2021Метровый блин по особому рецепту испекут в Ялуторовске на фестивале кваса