Фотовыставка на набережной расскажет о роли Туры в развитии Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Река истории. История реки" Централизованной городской библиотечной системы откроется в День празднования 435-летия Тюмени 31 июля на набережной Туры, сообщает городской департамент культуры.

Экспозиция разместится на 24 планшетах и расскажет о связи Тюмени и Туры. На выставке будут представлены фотографии, иллюстрирующие историю развития Тюмени как важнейшего центра судоходства и судостроения Сибири. Все фотоматериалы снабжены краткой справочной информацией.

Большинство зданий, о которых расскажет экспозиция, являются памятниками историко-культурного наследия: Свято-Троицкий монастырь, Гостиный двор, первая тюменская электростанция, контора пароходства и многие другие.

Выставка будет работать для тюменцев и гостей города до конца 2021 года.