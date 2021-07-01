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Тюменский филармонический оркестр подготовил концерт ко Дню города

Общество, 08:14 23 июля 2021

tgf.kto72.ru

Концерт "Тюменский филармонический оркестр - любимому городу", который посвящён 435-летию со дня рождения Тюмени, начнется 31 июля в 18 часов, сообщает учреждение.

В программе - хиты русской и зарубежной классики. Дирижёр - Владимир Добровольский.

"Наше уникальное предложение ко Дню рождения любимого города – все билеты по одной бюджетной цене – 435 рублей! До концерта осталось 10 дней - успейте занять любимое место в зале по этой цене!" - говорят музыканты.

Телефон для справок 68-78-78 Билеты по ссылке.

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# День города , концерт , Тюменская филармония

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