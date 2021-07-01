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Более 2,5 тыс. цифровых преступлений зарегистрировано в Тюменской области за полгода

Общество, 17:40 29 июля 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

2 тыс. 519 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, совершено в Тюменской области за шесть месяцев 2021 г. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В первом полугодии прошлого года таких преступлений было совершено 2 тыс. 516.

В целом за полгода уровень преступности в области снизился на 4%. Снижение зафиксировано на 19 территориях региона, в том числе в Тюмени – на 2,6%, в Тобольске и Тобольском районе – на 12,3%, в Ишиме и Ишимском районе – на 6,2%.

На 3,9% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% - убийств, на 30,5% - грабежей.

Кроме того, на 18,7% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 43,4% - в состоянии наркотического опьянения. На 16% сократилась преступность в общественных местах, на 12,7% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Самым распространенным в регионе видом преступлений по-прежнему является кража – 3 тыс. 771 деяние. На втором месте идут мошенничества – 1 тыс. 793, на третьем – наркопреступления – 1 тыс. 239.

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# преступность , прокуратура , статистика

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