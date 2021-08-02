От родословия до биометрии: в Тюменской области выбрать секцию для школьника можно на одной платформе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области подобрать подходящие секции и мероприятия для школьников можно онлайн — с помощью навигатора дополнительного образования. На сайте доступно более 1 тыс. 600 программ и 650 мероприятий.

Для поиска нужных секций на ресурсе предусмотрен фильтр из шести направлений: естественнонаучного, технического, туристско-краеведческого, художественного, социально-гуманитарного и физкультурно-спортивного.

Так, естественнонаучная направленность включает более 50 профилей, среди них — биометрия, урбоэкология, эволюционистика, нанотехнологии, палеонтология. В социально-гуманитарном направлении есть такие подразделы, как журналистика, поисковое движение, иностранные языки, в художественном направлении среди вариантов — мода, авторская песня, фотоискусство, театр и кинематограф.

В фильтрах можно задать населенный пункт, возраст ребенка, которому подбираются секция или мероприятие, и вид обучения: платный или бесплатный.

Еще один крупный раздел сайта — "Талантливые дети и молодежь", где доступна региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. Сейчас в ней числятся более 5 тыс. учеников, сообщает департамент информатизации Тюменской области.