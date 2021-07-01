Тюменские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Италии

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Контрабанду наркотиков в почтовой посылке выявили таможенники. Марихуану и гашиш вахтовик заказал в Новый Уренгой из Италии, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

При вскрытии международного отправления сотрудники обнаружили 4,6 гр. марихуаны 10 гр. гашиша, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. Наркотики из Италии обошлись гражданину в 11 тыс. рублей. По факту контрабанды наркотических средств обвиняемый осужден на три года условно.

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

С начала 2021 года тюменские таможенники изъяли из незаконного оборота более трех килограмм наркотических средств. Возбуждено семь уголовных дел, вынесено два обвинительных приговора.