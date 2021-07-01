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В Тюмени по улице Широтной проложили 72 метра ливневой канализации

Общество, 14:40 30 июля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Обновленный двор приняли жители дома по ул. Широтной, 123 в Тюмени 29 июля. Еще на стадии обсуждения жители рассказали, что хотят максимально сохранить озеленение, избавиться от подтоплений и обустроить полноценную детскую площадку, сообщает администрация города.

Раньше во дворе не было ливневки, а дренажный колодец не справлялся с обильными осадками и переполнялся, вода заливала всю проезжую часть. Для решения этой проблемы у дома было проложено 72 м сети ливневой канализации, которую подключили к коллектору по ул. Широтной. Прошедший ливень показал, что система справляется.

"Видно, что детям нравятся горки, качели, песочница, карусели, а ребята постарше могут развивать ловкость и гибкость в воркаут-зоне. Здесь много возрастных деревьев, которые можно назвать его достоянием. Все они были сохранены", - рассказал руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин.

Отметим, что двор благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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# благоустройство дворов , национальный проект Жилье и городская среда , ремонт дворов

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