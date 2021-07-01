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В Тюмени завершается реконструкция Велижанского водозабора

Общество, 13:23 30 июля 2021

Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Вторая очередь Велижанских водоочистных сооружений готовится к вводу в эксплуатацию. На объекте модернизированы фильтры, заменены дренажная система и все инженерные коммуникации. В 12 фильтров загружено по 50 тонн кварцевого песка, сообщает Тюменский водоканал.

Новшество второй очереди сооружений - блок аэрации-дегазации, способствующий эффективной очистке воды от железа и марганца. Эти элементы в избытке содержатся в подземных источниках Тюменского региона.

Водозабор, где очищается вода из подземных источников Куртамышского и Туртасского водоносных горизонтов служит Тюмени с 1972 года. Модернизация первой очереди сооружений прошла в 2020 году.

После ввода в эксплуатацию второй очереди водозабор будет подавать в город около 100 тыс. кубометров чистой воды, соответствующей всем современным требованиям качества. Затем реконструкция начнется на Метелевских водоочистных сооружениях.

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# Велижанские очистные сооружения , водоочистка , Метелевский водозабор , Росводоканал Тюмень

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