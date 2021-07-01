Сбер поздравил лучших выпускников ТюмГУ

| Фото: https://www.utmn.ru/ | Фото: https://www.utmn.ru/

Сбербанк в Тюмени выступил партнером ежегодного конкурса "Лучший выпускник ТюмГУ". Церемония награждения прошла в Белом зале университета. Благодарности от вуза и подарки от партнеров получили 25 студентов, которые отличились как в учебе, так и благодаря активной социальной и творческой деятельности.

В этом году мероприятие прошло в смешанном формате. В зале присутствовали награждаемые из Тюмени. Выпускники филиалов из Тобольска и Ишима участвовали в церемонии онлайн.

По словам ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука, конкурс "Лучший выпускник ТюмГУ" призван отметить заслуги выдающихся студентов, но также это возможность для ведущих работодателей региона напомнить о себе ярким и амбициозным ребятам, которые выходят на рынок труда.

"Сбер сегодня – это не только банковские сервисы, в нашу экосистему входят компании разного профиля, начиная от медицины и логистики, заканчивая созданием "умных" девайсов и анимационных фильмов. В Сбере молодые люди с совершенно разными специализациями смогут найти применение знаниям, полученным в вузе. Желаю лучшим выпускникам ТюмГУ успехов в будущей профессиональной деятельности и буду рад видеть их в числе своих коллег и сотрудников одного из лучших работодателей страны", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.