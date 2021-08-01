Точки обмена вещами откроются в Тюмени в рамках фестиваля моды

Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Точки обмена вещами появится тюменском Молодежном театральном центре "Космос", мультицентре "Контора пароходства" и в Соседском центре микрорайона "Видный" 3 августа в рамках Фестиваля модной экоиндустрии UPCYCLING* LIFE.

Одежду, бижутерию и обувь для обмена необходимо приносить в хорошем состоянии, сообщает Moi-portal.ru организаторы.

Фестиваль UPCYCLING LIFE посвящен теме устойчивой моды, разумного потребления и переработки.