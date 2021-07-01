Тюмени в День города подарили коллекцию гилевских колоколов

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Малиновым звоном встречала Гилевская роща главу города Руслана Кухарука в день празднования 435-летия со дня основания Тюмени.

Спустя 100 лет сюда вернулись знаменитые колокола, отлитые на заводе тюменских купцов Гилевых, сообщает администрация Тюмени.

Реконструкция колокольного завода стала подарком горожанам от новосибирских специалистов, которые смогли собрать воедино подбор из 25 колоколов.

"Новосибирск стал центром, где изучают династию колокольных купцов Гилевых. На всю Сибирь всего лишь три ученых- кампанолога, и все они проживают там. Когда мы узнали, что Тюмень отмечает юбилейную дату, то родилась идея познакомить горожан с историей знаменитой тюменской династии и привезти на ваш праздник колокола, дать возможность услышать их уникальное звучание", - рассказал заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии Алексей Талашкин.

Оригинальное фото 1913 года, сделанное на колокольном заводе Гилевых, стало основой реконструкции. На сегодняшний день известно о 92 сохранившихся колоколах. Одна из особенностей гилевских колоколов – это сплав, в него добавляли стреляные гильзы. Династия занималась литьем колоколов около 200 лет.

Алексей Талашкин предложил главе города попробовать себя в роли звонаря и рассказал о всех тонкостях звучания гилевских изделий. Чтобы тюменцы вновь смогли услышать знаменитый малиновый звон, новосибирские специалисты пообещали приехать в следующем году.