В Тюмени открылась уличная выставка, посвященная Туре

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уличная выставка, посвященная Туре, открылась в Тюмени, сообщает городская администрация.

Экспозиция под открытым небом "Река истории. История реки" разместилась на набережной в районе Никольского моста. На 24 планшетах представлены уникальные факты и фотографии, показывающие неразрывную связь Тюмени и Туры.

Первым гостем выставки стал глава Тюмени Руслан Кухарук. Один из авторов проекта историк и краевед Валерий Чупин провел для него экскурсию.

"Тюмень по праву считается матерью городов сибирских, и именно Тура дала жизнь нашему городу. Пусть наша главная река не самая полноводная, не самая длинная и глубокая, но именно она стала путем, с которого началось плавание по рекам всей Сибири", - рассказал Валерий Чупин.

На выставке горожане смогут узнать много уникальной информации о судоходстве и судостроении Сибири, о земляках, развивавших это направление, а также выполнить задания от авторов: найти 10 якорей на планшетах.

Посетить выставку можно в любое время до конца года.