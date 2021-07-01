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Российские саблистки завоевали золото в командном турнире Олимпиады

Спорт, 17:57 31 июля 2021

Олимпийский комитет России во Вконтакте | Фото: Олимпийский комитет России во Вконтакте

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, сообщает Олимпийский комитет России.

Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова в финальном матче победили француженок со счетом 45:41. Решающим стал пятый поединок, который Никитина выиграла со счетом 11:3.

Бронза в данном виде программы досталась команде Кореи.

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# Олимпийские игры

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