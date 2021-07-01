Тюменка Юлия Каплина начнет борьбу за награды Олимпиады 4 августа

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменка Юлия Каплина начнет борьбу за медали Олимпийских игр в скалолазании 4 августа. Финальные забеги состоятся 6 августа.

"Впервые мой вид спорта представлен на Олимпийских играх. Я вылетаю в Токио уже 1 августа. Смотрите трансляцию, болейте за наших спортсменов, нам очень нужна поддержка", - обратилась к землякам тюменская спортсменка.

Юлия Каплина – заслуженный мастер спорта России по скалолазанию, бронзовый призер чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года, бронзовый призер чемпионата Мира по скалолазанию 2016 года, серебряный призер чемпионата Мира по скалолазанию 2012 года, неоднократный победитель и призер этапов Кубка Мира по скалолазанию. Является действующей рекордсменкой мира по скалолазанию среди женщин, установив рекорд на чемпионате Европы 2020 года в Москве, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.