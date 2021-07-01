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Тюменские дзюдоисты возьмут реванш на Олимпиаде в командном зачете

Спорт, 13:27 28 июля 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты Муса Могушков, Наталья Кузютина и Дарья Давыдова не смогли завоевать медали Олимпийских игр в Токио. Они закончили выступление в личных состязаниях на ранних стадиях.

Своим мнением о выступлении спортсменов поделился директор ЦОП "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов.

"Основное время у Мусы закончилось вничью и только в дополнительное время соперник смог произвести результативный бросок. Упрекнуть Мусу нельзя, он старался, бился. Кузютина только в феврале сделала операцию на плечо, и она не успела набрать форму. Для Дарьи Давыдовой это была первая Олимпиада. Будем надеется, что у нее все впереди", - рассказал Сергей Кабанов.

31 июля состоится борьба среди смешанных команд, включающая весовые категории до 57, до 70, св. 70, до 73, до 90, св. 90 кг. В общем списке участников от российской сборной Муса Могушков, Наталья Кузютина и Дарья Давыдова, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Евгений Новоселов

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# Дарья Давыдова , дзюдо , Муса Могушков , Наталья Кузютина

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