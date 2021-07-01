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Тюменка Дарья Давыдова выйдет на татами Олимпиады 27 июля

Спорт, 17:46 26 июля 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представительница ЦОП "Тюмень-дзюдо" Дарья Давыдова начнет свое выступление на Олимпиаде в Токио 27 июля, сообщает Федерация дзюдо России.

Участница Олимпийских игр выросла в маленьком городе Богульма, где она была единственной девочкой в секции дзюдо. Папа спортсменки Георгий Давыдов – тоже дзюдоист, призер СССР.

"Мой папа – дзюдоист, и я пошла по его стопам. Богульма – это маленький городок, и в дзюдо в принципе не было девочек. Я тренировалась с мальчиками, и первые мои соревнования были среди мальчиков. Возможно, это сделало меня сильнее", - рассказала Дарья Давыдова.

После третьего места на юниорском мире переход спортсменки во взрослую категорию дался нелегко, однако после череды травм и операции, к ней пришел долгожданный успех. С 2019 года спортсменка стабильно попадает на подиум Большого шлема IJF, поэтому ожидания на выступления Давыдовой в Токио достаточно высоки.

В первом раунде Дарье Давыдовой предстоит встретиться с соперницей Анрикейис Барриос из Венесуэлы. Барриос занимает 12 строчку в рейтинге IJF, Давыдова – на две ступеньки ниже. Спортсменки встречались на татами три раза, из них Дарье удалось выиграть лишь одну схватку.

Начало поединков в весовой категории до 63 кг в 7 часов по тюменскому времени.

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# Дарья Давыдова , дзюдо , олимпиада

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