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Женская сборная России по баскетболу 3х3 в Токио сыграет в финале с командой США

Спорт, 15:29 28 июля 2021

https://sport24.ru | Фото: https://sport24.ru

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал олимпийского турнира в Токио, согобщает "Газета.ру".

В полуфинальной встрече россиянки обыграли представительниц Китая со счетом 21:14. В составе сборной России выступили Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина.

Лучшей в составе победительниц стала Козик, набравшая 10 очков. У проигравшей команды четыре балла в активе Ян Шую.

В финале сборная России сыграет с командой США. Матч пройдет 28 июля. Начало — в 15 часов 55 минут по московскому времени.

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# баскетбол , Олимпийский игры

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