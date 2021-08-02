В Рощино поприветствуют участников Олимпийских Игр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участница летних Олимпийских игр Дарья Давыдова вернется в Тюмень 2 августа рейсом из Москвы в 21 час 45 минут. Время тюменское.

Спортсменку ждет торжественная встреча поклонников, представителей ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Следом за Дарьей 3 августа в 4 часа 25 минут одним рейсом из столицы возвращаются Муса Могушков и Елизавета Клеванович.

Как отметили в центре олимпийской подготовки уже одно участие в Играх достойно уважения: "Не всегда удается быть сверх лучшими, и это не означает, что спортсмена перестают любить и восхищаться его результатами".

На сегодняшний день в Токио остались еще две тюменки: скалолазка Юлия Каплина, которая выйдет на старт 4 августа, и велосипедистка Диана Климова, которая выступает 6 августа, напоминает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования области.