В центре татарской культуры открылась выставка "История купечества Зареки в лицах"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Экспозиция "История купечества Зареки в лицах" открылась в центре татарской культуры Тюмени ко Дню города. На открытии побывал глава города Руслан Кухарук, сообщает городская администрация.

В этом году команда центра совместно с краеведами, художниками и дизайнерами воссоздала атмосферу купеческой жизни 19 века в каминном зале дома Колмогорова. Стены гостиной ожили фотографиями хозяйской семьи, людей, которые жили здесь более 100 лет назад. Организаторы экспозиции интегрировали в исторический интерьер большие фотографии города конца 19 – начала 20 века.

Центр находится на левом берегу Туры. Здание центра является памятником архитектуры и было построено в 1889 году купцом I гильдии, городским головой Филимоном Колмогоровым. Учреждение работает как просветительская творческая площадка. На его базе работают экскурсии с посещением выставок купеческого дома, рассказывающих о семье Колмогоровых, об истории Бухарской слободы, купцах и крупных промышленниках.

Руслан Кухарук подарил в фонд центра татарской культуры книгу "Трудовая доблесть Тюмени", изданную в честь присвоения Тюмени почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Он вручил ее директору центра Мансуру Кабирову.