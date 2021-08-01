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Юных тюменцев научили создавать художественную керамику

Общество, 16:39 01 августа 2021

Фото: Министерство культуры РФ

Летнюю "Школу юного керамиста" провела в с. Червишево Тюменского района победительница Всероссийского конкурса молодежных проектов Дарья Гассман.

75 юных учеников изучали материалы для лепки, создавали фигуры и познавали особенности работы в мастерской авторской керамики. Занятия организованы на средства гранта Росмолодежи.

Ученики представят свои работы на выставке, которая пройдет 20 и 30 августа и будет транслироваться в Интернете, сообщает "Мегатюмень".

"Во время онлайн-выставки будет проходить голосование за лучшие работы. Три ученика получат призы зрительских симпатий", - рассказала Дарья Гассман. После завершения выставки дети получат дипломы и смогут забрать работы домой.

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