15-летний подросток пострадал в ДТП в Тюменском районе
Авария с участием автомобилей Lada Granta и Kia Rio произошло на 23 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе 16 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
В результате аварии травмы получили 41-летняя водитель автомобиля иномарки и её 15-летняя дочь, которая находилась на переднем пассажирском сидении, пристёгнутая ремнём безопасности.
Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Lada при повороте не уступил дорогу автомобилю Kia, который ехал прямо. Обстоятельства ДТП выясняются.