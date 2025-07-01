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15-летний подросток пострадал в ДТП в Тюменском районе

Происшествия, 12:25 17 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием автомобилей Lada Granta и Kia Rio произошло на 23 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе 16 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В результате аварии травмы получили 41-летняя водитель автомобиля иномарки и её 15-летняя дочь, которая находилась на переднем пассажирском сидении, пристёгнутая ремнём безопасности.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Lada при повороте не уступил дорогу автомобилю Kia, который ехал прямо. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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