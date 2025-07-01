В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар
Один лесной пожар действует в Тюменской области. Он уже локализован, специалисты работают над устранением возгорания, сообщает департамент лесного комплекса.
17 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах действует стредний класс пожарной опасности, в Тобольской – низкий класс.
Жителей Тюменской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной возгораний.
Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.