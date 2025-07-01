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В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар

Происшествия, 11:52 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар действует в Тюменской области. Он уже локализован, специалисты работают над устранением возгорания, сообщает департамент лесного комплекса.

17 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах действует стредний класс пожарной опасности, в Тобольской – низкий класс.

Жителей Тюменской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной возгораний.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

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# лесной комплекс , лесные пожары

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