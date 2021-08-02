Вуз из Тюмени стал одним из учредителей научного консорциума "Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия"

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Тюменский государственный медицинский университет стал одним из учредителей научно-исследовательского консорциума "Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия".

Соглашение о создании объединения, сообщается на сайте вуза, подписано на совещании глав ведущих вузов и научно-исследовательских центров Российской Федерации, имеющих давние традиции санаторно-курортного лечения и реабилитации.

Тюменская область, по словам и. о. ректора Тюменского государственного медицинского университета Ивана Петрова, – это перспективная территория в плане использования природных ресурсов для оздоровления населения.

"А в нашем медицинском университете есть необходимая научная и материальная база для исследований, - отметил он. - Сегодня мы можем предложить региону исследования в области бальнеологии и современную доказательную базу для изучения влияния природных факторов на здоровье человека, а работа в составе консорциума открывает новые возможности для развития в этом направлении и для вуза, и для региона".

Наряду с Тюменским государственным медицинским университетом консорциум объединил 10 медицинских вузов и научно-исследовательских институтов страны, в том числе Астраханский, Ростовский, Кубанский, Ставропольский медицинский университеты, Пятигорский медико-фармацевтический институт, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации Республики Крым. Инициатором и базовой организацией консорциума стал Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.