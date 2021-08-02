Тюменцы погрузятся в атмосферу XIX века на выставке в Центре татарской культуры

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В атмосферу купеческой жизни XIX века могут погрузиться посетители экспозиции "История купечества Зареки в лицах", которая открылась в Центре татарской культуры, сообщает администрация Тюмени.

Выставочное пространство обустраивали краеведы, художники и дизайнеры. На стенах гостиной можно увидеть фотографии хозяйской семьи, людей, которые жили здесь более 100 лет назад. Также здесь представлен старинный стол, фортепиано и шкафы с книгами.

Организаторы экспозиции интегрировали в исторический интерьер "порталы" в прошлое города – большие фотографии. "Мы видим берег Зареки конца XIX – начала XX века, показавшийся нам сквозь пелену времени. Такой видели Туру и свой дом хозяева особняка со стороны высокого берега. Современный телевизор мы "одели" в раму сообразно эпохе, чтобы показывать гостям видеоматериал с хроникой или слайдами", – отметила ведущий специалист центра Зульфина Минибаева.

Центр татарской культуры находится на левом берегу Туры. Здание было построено в 1889 году купцом I гильдии, городским головой Филимоном Колмогоровым. Он открыл кожевенный завод и успешно вел дела, активно занимался благотворительной деятельностью: являлся блюстителем Вознесенского училища, входил в попечительский совет Александровского училища.

После революции дом купца был национализирован. В 1920 году здесь расположился первый клуб рабочих-подростков. Позднее – клуб овчинно-меховой фабрики, а с 2000 года "культурную жизнь" дома продолжает Центр татарской культуры.