Тюменцы успевают зарегистрироваться на фестиваль "Таврида.АРТ"

| Фото: фестиваль "Таврида" ВКонтакте | Фото: фестиваль "Таврида" ВКонтакте

До 12 августа продлили организаторы регистрацию на фестиваль "Таврида.АРТ". Он пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму. Подать заявку может любой деятель культуры и искусства от 18 до 35 лет. Участие бесплатное, сообщает областной фестиваль "Студенческая весна".

Участники встретятся с креативными лидерами из разных сфер деятельности, создадут коллаборации со специалистами креативных индустрий, примут участие более чем в 100 разноформатных событиях.

Хедлайнерами фестиваля станут Manizha, Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина, Ханна, Алексей Чумаков. Выступят "Моральный кодекс", Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова и Варвара Визбор.

Регистрация на фестиваль здесь.