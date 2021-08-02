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В Тобольске пройдет конкурс на лучшую народную уху

Общество, 15:23 02 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Уха-царица" пройдет в Тобольске в формате рыбной недели с 7 по 15 августа, сообщает городской центр искусств и культуры.

Тоболяки и гости города выберут народную уху. Кафе и рестораны готовят специальное рыбное меню с обязательным главным блюдом ухой по фиксированной цене 150 рублей. Каждый посетитель получит меню с QR-кодом, по которому можно будет оценить уху каждого участника гастрономического конкурса.

Фестиваль "Уха-царица" предлагает жителям и гостям города поучаствовать в экологической акции "Друзья Иртыша". Неравнодушные жители могут своей семьей или индивидуально очистить берег ближайшего водоема, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с хештегом #друзьяиртыша. Все участники экологической акции получат специальный тематический значок. По завершению акции будет создана карта водоемов Тобольска.

Традиционный для фестиваля конкурс рыбаков "Ловись, рыбка" пройдет на базе отдыха Винокурово 7 августа. Соревнования для любителей рыбалки стартуют в 6 часов. В конкурсе четыре номинации: самый большой улов, женщина-рыбачка, самая крупная рыба, юный рыболов.

7 августа в 14 часов откроется ярмарка на Базарной площади: здесь будет торговля рыбой и сельскохозяйственной продукцией, товарами для рыбалки и туризма, кафе предложат посетителям рыбные блюда и выпечку. Вечером тоболяков ждет лекция об экологии, уличный спектакль "Сказки народов севера" от Свободного молодежного театра, кино для взрослых и детей на экране под открытым небом.

Все любители песен под гитару смогут поучаствовать в бардовском пикнике. В саду Ермака с видом на кремль прозвучат "Песни над Иртышом".

Кроме того, запланирован ряд конкурсов: на лучшую фотографию улова, лучший костюм речной тематики, лучший рецепт рыбного блюда и другое. В рамках квеста "Рыба моей мечты" — в скверах города появятся фигуры сибирских рыб, которые нужно будет отыскать и сделать фото с ними. Общий призовой фонд фестиваля составит 35 тыс. рублей.

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# Тобольск , Уха-царица

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