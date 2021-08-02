В России срок обеспечения лекарствами людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличили до двух лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Ранее срок льготного обеспечения медикаментами ограничивался одним годом. Постановление об этом утвердил Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

"Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания", – отметил Мишустин.

Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. На эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей.