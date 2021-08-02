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Единовременная выплата на школьников придет в первую неделю августа

Общество, 16:26 02 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Родители школьников в возрасте от 6 до 18 лет при подаче заявления через портал Госуслуг получат уведомление о статусе его рассмотрения там же. Если поступило уведомление о том, что выплата в 10 тыс. рублей одобрена, то она поступит в течение первой недели августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

"Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения", - рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Если статус заявления положительный и в первую неделю августа деньги не поступили, то это может быть связано с некорректной информацией по счету заявителя, указанному в заявлении, отметила эксперт. В этом случае с гражданином свяжется специалист Пенсионного фонда для уточнения информации по реквизитам для зачисления денег.

Получить подробную консультацию можно по телефону регионального контакт - центра Отделения ПФР по Тюменской области: 8-800-600-01-82 (звонок бесплатный). Ответы на эти и другие вопросы по единовременной выплате к началу учебного года размещены на сайте ПФР.

Напомним, 2 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении разовой выплаты гражданам, в семьях которых есть дети от 6 до 18 лет, в связи с подготовкой к школе, и тем, кто продолжает обучение в школах, – инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью от 18 до 23 лет. Ожидалось, что выплаты начнутся в 16 августа, но по инициативе главы государства сроки передвинули на 2 августа, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша собрать детей в школу.

Добавим, в Тюменской области, по предварительным подсчетам Пенсионного фонда, проживает около 230 тыс. детей, имеющих право на указанную выплату. На данный момент через портал госуслуг поступили 163 тыс. заявлений.

Татьяна Тихонова

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# выплаты на детей , школьники

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