В Тюменской области начинают перечислять единовременные выплаты на 230 тыс. детей школьного возраста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьям Тюменской области, где растут дети школьного возраста, начали перечислять по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

В Тюменской области, по предварительным подсчетам регионального Пенсионного фонда, проживает около 230 тыс. детей, имеющих право на указанную выплату. На данный момент через портал госуслуг поступили 163 тыс. заявлений.

Как рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Алефтина Чалкова, единовременная выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обучения определяют на основании сведений Минпросвещения РФ.

Для тех, кто еще не обращался за выплатой, это можно сделать до конца октября. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг либо лично обратиться в клиентскую службу ПФР по предварительной записи. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется.

Получить подробную консультацию можно по телефону регионального контакт-центра отделения ПФР по Тюменской области: 8-800-600-01-82 (звонок бесплатный). Ответы на эти и другие вопросы по единовременной выплате к началу учебного года размещены на сайте ПФР.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на школьников по 10 тыс. рублей. В России выплатами будут охвачены более 20 млн детей.

Татьяна Тихонова