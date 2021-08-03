Реконструкцию водовода на улице Свободы в Тюмени завершат 10 августа

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Реконструкцию магистрального водовода в районе ул. Свободы завершится 10 августа, сообщает Росводоканал Тюмень.

В границах улиц Казанская - Затюменская вместо старой металлической трубы уже проложена новая полимерная, диаметром 1000 мм и протяженностью около 500 м. Осталось выполнить подключение к действующей сети.

"Этот водопровод имеет большое значение в обеспечении водой Ленинского и Калининского административных кругов. Замена аварийного участка магистральной сети повысит надежность водоснабжения значительной части города", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Чтобы не ограничивать подачу воды в половину районов города, принято решение временно изменить схему распределения потоков. Ограничение водоснабжения затронет 13 частных домов, расположенных в непосредственной близости от места проведения работ на ул. Свободы, жители которых заблаговременно предупреждены. Во многих частях муниципалитета будет снижено давление в сети водоснабжения. Перебои могут наблюдаться выше четвертого этажа.