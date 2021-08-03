  • 3 августа 20213.08.2021вторник
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Реконструкцию водовода на улице Свободы в Тюмени завершат 10 августа

Общество, 13:04 03 августа 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Реконструкцию магистрального водовода в районе ул. Свободы завершится 10 августа, сообщает Росводоканал Тюмень.

В границах улиц Казанская - Затюменская вместо старой металлической трубы уже проложена новая полимерная, диаметром 1000 мм и протяженностью около 500 м. Осталось выполнить подключение к действующей сети.

"Этот водопровод имеет большое значение в обеспечении водой Ленинского и Калининского административных кругов. Замена аварийного участка магистральной сети повысит надежность водоснабжения значительной части города", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Чтобы не ограничивать подачу воды в половину районов города, принято решение временно изменить схему распределения потоков. Ограничение водоснабжения затронет 13 частных домов, расположенных в непосредственной близости от места проведения работ на ул. Свободы, жители которых заблаговременно предупреждены. Во многих частях муниципалитета будет снижено давление в сети водоснабжения. Перебои могут наблюдаться выше четвертого этажа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водоснабжение , Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:35 03.08.2021Тюменцы успевают зарегистрироваться на фестиваль "Таврида.АРТ"
14:13 03.08.2021В Ишиме план по вакцинации выполнен на 60%
14:01 03.08.2021Отопительный сезон в Югре начнется с 1 сентября
13:52 03.08.2021В Тюменской области 376 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации