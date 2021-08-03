Семья года из деревни Янтык Тюменского района назвала секрет счастливой совместной жизни

| Фото: с личной страницы Юлианы Башировой ВКонтакте | Фото: с личной страницы Юлианы Башировой ВКонтакте

Семья Башировых из деревни Янтык Тюменского района отпраздновала победу в номинации "Сельская семья" в рамках ежегодного регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в 2021 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала хранительница семейного очага, уюта и тепла в доме Юлиана Баширова.

"В 2020 году заняли второе место в районном этапе конкурса "Семья года" и нам предложили поучаствовать в региональном этапе. Мы очень активная семья, постоянно принимаем участие в различных спортивных, культурных, творческих конкурсах, ведем активный и здоровый образ жизни. Мы с дочерью поем в вокальном ансамбле песни на татарском языке. Мой муж Раиль Баширов, помимо того, что работает на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, еще и депутат думы Каскаринского муниципального образования. Старается сделать все возможное, чтобы жизнь в нашем селе была более комфортной", - поделилась она.

За спиной у семьи Башировых десятилетний стаж семейной жизни. Они стараются все делать вместе: наряжать елку, делать подарки, отмечать дни рождения, гулять, топить баню.

"В нашей семье много традиций, которые мы чтим, и это помогает сближаться и быть дружной семьей", - отметила Юлиана Баширова.

Для семьи Башировых было неожиданностью то, что они стали победителями в этом конкурсе, они были безмерно рады и счастливы. Получили диплом, много памятных подарков, которые так необходимы в хозяйстве.

По словам Юлианы Башировой, секрет семейного счастья заключается в терпении. "Терпение должно быть не только в отношениях, но и на работе, в общении с другими людьми. За десять лет было многое. Первые два года, когда только набираешься семейного опыта, узнаешь друг друга, притираешься, самые сложные. Когда проходишь этот этап в отношениях, то потом уже намного легче и друг без друга люди уже не могут. Я уже не вижу смысла своей жизни без своего мужа", - рассказала она.

Дети в семье Башировых — это опора и поддержка для родителей. "Воспитываем в них уважение к старшему поколению, любовь и понимание друг к другу и близким. Старший сын Умар помогает во всем - и по дому, и по хозяйству, и, конечно, уже защитник для своей младшей сестры Амины. Мы гордимся своими детьми, уверены, что они вырастут достойными людьми", - добавила Юлиана Баширова.

В заключение она пожелала всем семьям не бояться, проявлять себя, быть во всем активными и заражать своим примером не только своих детей, но и окружающих.

"Каждой семье есть чем гордиться и о чем рассказать, каждая семья по-своему уникальна. Главное - не бояться и быть уверенными в том, что все делаешь правильно", - подытожила Юлиана Баширова.

Ирина Шемякина