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В Тобольске планируют обустроить новый сквер

Общество, 14:59 03 августа 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Инициативу жителей Тобольска по развитию сквера Судоремонтников решил поддержать глава города Максим Афанасьев. О чем написал в своем аккаунте в Instagram.

В основу сквера будет взять Музей-ракета, который сейчас находится в Сумкино, и имеет богатейшую историю.

"Необходимо определиться с новым, более привлекательным местом, которое может стать точкой притяжения для туристов. Сейчас общественность выбирает возможные локации, которые будут вынесены на народное голосование для окончательного решения", - сказал Афанасьев.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram ﻿

Глава Тобольска предлагает горожанам оставлять свои комментарии по новому скверу в комментариях под постом.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , сквер , Тобольск

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