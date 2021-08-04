Ярковская предпринимательница получила 100 тыс. рублей на развитие этнотуризма

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Мама шестерых детей из дер. Варвара Ярковского района Альбина Тулякова победила в проекте "Мама-предприниматель". Она получила 100 тыс. рублей на развитие культурно-этнографического туристического проекта "Юрты Варваринские", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Альбина Тулякова в конце 2020 г. закончила школу фермера, в июне 2021 г. съездила с предпринимателями в инфотур по сельскому туризму. Строительство юрт будет продолжением действующего семейного бизнеса — экофермы "Кочевник". Муж Альбины занимается пчеловодством, разведением лошадей и коз. На ферме можно покататься на лошадях, пообщаться с животными и приобрести натуральные продукты.

Для постройки жилища кочевников тюркского типа семья Туляковых планирует пригласить мастера по традиционным юртам из Башкирии.

"На возведение юрты пойдут средства, которые мы получили от социальной службы как малообеспеченная семья. На эти деньги мы закупим лук и стрелы. Я хочу развивать на ферме конную стрельбу из лука, — рассказала Альбина. — Еще мне бы хотелось найти единомышленников, которые обустроили бы в одном из домов деревни татарскую этноусадьбу. Мы сможем вместе организовывать для гостей "мини-путешествие" в историческую Варвару".