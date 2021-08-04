Житель Ишима отравился мухоморами, попробовав их из интереса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18-летний житель Ишимского района отравился мухоморами. Медики призывают жителей Тюменской области быть внимательнее при употреблении грибов.

Как сообщает пресс-служба областной больницы № 4, молодой человек попробовал грибы из интереса. Скорую помощь ему вызвали соседи, увидев, что парень бьется в судорогах. Пациента доставили в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима. После медицинской помощи и промывания желудка молодой человек почувствовав себя лучше, написал отказ от госпитализации.

Врачи советуют жителям не экспериментировать с ядовитыми грибами. При сильной интоксикации есть риск летального исхода из-за развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Мухомор содержит в себе несколько токсичных для организма человека соединений. Эти вещества способны свободно проникать через гематоэнцефалический барьер к тканям головного мозга и вызвать гибель нейронов.