В Тюменской области ландшафтный пожар ликвидировали за сутки
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Один ландшафтный пожар возник в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Ландшафтный пожар выявлен и потушен на площади в 15 га. На текущий момент действует один лесной пожар, он локализован.
С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.