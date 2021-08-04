В Тюменской области ландшафтный пожар ликвидировали за сутки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один ландшафтный пожар возник в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ландшафтный пожар выявлен и потушен на площади в 15 га. На текущий момент действует один лесной пожар, он локализован.

С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.