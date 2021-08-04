В Ишиме у нового Дворца культуры поставят скульптуру Конька-горбунка

| Фото: Администрация Ишима ВКонтакте | Фото: Администрация Ишима ВКонтакте

Скульптура Конька-горбунка с Иваном и Жар-птицей установят на площади у нового Дворца культуры в Ишиме. Место для размещения объекта станет фотозоной, объединяющей элементы благоустройства и здание культурного объекта, сообщает администрация города.

Работы на строительстве Дворца культуры находятся на завершающей стадии.

Подрядчик выполняет монтаж малых архитектурных форм, световых иллюминаций, устанавливает скамейки и урны. Внутри здания ведется сборка и расстановка мебели, в концертном зале начинается монтаж кресел.

Посеяна газонная трава, определены места для цветников, со стороны ул. Карла Маркса посажены туи. Осенью пройдет посадка деревьев в центральной части площади.

Новый объект культуры введут в эксплуатацию в начале осени. Его возводят в рамках национального проекта "Культура".