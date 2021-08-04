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Тюменец поблагодарил автоинспекторов за помощь племяннику

Общество, 13:57 04 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы полка ДПС Михаил Киселев, Данил Нестеров и Юрий Блохин помогли экстренно довезти ребенка, нуждавшегося в помощи, в больницу. Их поблагодарил дядя мальчика Максим Медведев, сообщает региональная Госавтоинспекция.

12-летнему мальчику, находившемуся с бабушкой на даче, неожиданно стало плохо: началась рвота, стала резко понижаться температура. Ребенка повезли в больницу, но загородная трасса в воскресенье вечером была загружена транспортом, возвращающимся в город.

“На 18-м километре автодороги Курган - Тюмень бабушка мальчика обратилась за помощью к инспекторам ДПС. Взглянув на ребенка, полицейские поняли, что ему плохо. Приняли решение посадить мальчика с бабушкой в патрульный автомобиль, чтобы как можно быстрей довезти их до больницы”, — рассказали в ГИБДД.

Ребенка доставили в лечебное учреждение, где его сразу приняли.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДПС

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