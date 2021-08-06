  • 6 августа 20216.08.2021пятница
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам вручат призы за семейные и креативные прыжки

Общество, 08:15 06 августа 2021

скриншот с видео в сообществе "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео в сообществе "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте

Интернет-челлендж #Тюменьнаскакалке запустили в сети в преддверии Дня физкультурника. Присоединиться к акции, которая проходит в группе департамента по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте, может каждый.

Тюменцы могут блеснуть своими навыками в номинациях: "Семейный прыжок", "Самый массовый прыжок" (победитель определяется по количеству участников, одновременно совершающих прыжки на одной большой скакалке), "Креативный прыжок" (исполнение сложных фигурных прыжков, прыжки в костюмах, с использованием реквизита и так далее).

По словам организаторов, спортивные горожане уже активно снимают видео, на которых демонстрируют способности джампинга. В их числе и участницы танцевального коллектива "Сибирячка" центра развития творчества детей и юношества "Бригантина". Они подготовили целое представление. "В творческом номере мы использовали сразу несколько видов прыжков. В челлендже приняли участие две группы, это около 40 человек. Одни девчонки прыгают на скакалке год, а другие – два года. Скакалка – это хороший тренажер, она развивает координацию и даже вырабатывает единый ритм движения, поэтому мы используем ее на наших занятиях по ОФП", – поделилась руководитель Анна Гаськова.

Итоги интернет-челленджа #Тюменьнаскакалке будут подведены 12 августа. Победителей ждут призы. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День физкультурника , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:28 06.08.2021Тюменские педагоги доказали эффективность занятий физкультурой для предпенсионеров
09:16 06.08.2021В Тюменской области составлено 186 протоколов за неделю на нарушителей масочного режима
09:04 06.08.2021Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября
08:42 06.08.20216 августа 1915 года русские защитники крепости Осовец поднялись в контратаку