В Ялуторовске на бесплатных мастер-классах научат традиционному рукоделию

| Фото: группа "Культура и туризм города Ялуторовска" ВКонтакте | Фото: группа "Культура и туризм города Ялуторовска" ВКонтакте

Проект "Возрождение традиций узорочья Ялуторовского Притоболья" запущен в Ялуторовске. К участию приглашают всех, кто увлечен рукоделием.

Бесплатные мастер-классы по изучению сибирских орнаментов, освоению народных художественных ремесел пройдут в Ялуторовском остроге с 10 августа до конца месяца, сообщает комитет по культуре и туризму администрации города.

Идея проекта заключается в сохранении и популяризации традиционных узоров, воплощенных в вышитых и вязаных изделиях народного быта XIX века. Специалисты художественного отделения ДШИ им. С.И. Мамонтова разработали орнаменты на основе традиционных узоров, характерных для ялуторовского края.

Первыми прошли обучение десять ялуторовчан, работающих в разных техниках. На занятиях они изучали особенности, смысловые значения местных орнаментов.

Узнать о проекте подробнее и записаться на мастер-классы можно по телефону 8(34535) 2-05-95.