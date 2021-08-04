В тюменском "Музее частных коллекций" изъяли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной

| Фото: управление ФСБ России по Тюменской области | Фото: управление ФСБ России по Тюменской области

Неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны изъяли правоохранители в тюменском "Музее частных коллекций".

Его вывезли на полигон и уничтожили, сообщает управление ФСБ России по Тюменской области. При проверке музея обнаружено и другое вооружение. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых планируется принять решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали противоправную деятельность владельца некоммерческого частного учреждения культуры "Музей частных коллекций". Он подозревается в причастности к возможному незаконному обороту археологических предметов, а также средств вооружения и их основных частей на территории Тюменской области. Мужчина принимал активное участие в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей на 9 объектах археологического наследия региона. Добытые находки (исторические артефакты ХIV-ХV вв.) находились в музее на ответственном хранении.

Всего во время оперативно-розыскных мероприятий в помещении музея обнаружено и изъято более 1 тыс. 500 предметов археологии, предположительно представляющих научную и культурно-историческую ценность, утрата которых могла повлечь существенные потери для развития археологии и истории в России. Изъятые предметы направлены на археологическую экспертизу.

В отношении руководителя музея возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.15.1 КоАП РФ.