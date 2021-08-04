Тюменец и его сожительница сделали в Тюмени 28 тайников с наркотиком

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

14 cвертков с расфасованной на разовые дозы "солью" изъяли полицейские у двоих тюменцев. В отношении мужчины и девушки возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлекла пара прохожих. При виде полицейских мужчина и девушка заметно занервничали. В присутствии понятых у них изъяли свертки с синтетическим наркотическим веществом.

Было установлено, что сутками ранее задержанные сделали на территории города 28 тайников. Все их удалось обнаружить и изъять содержимое общей массой свыше 35 граммов.

36-летний тюменец и его 24-летняя сожительница задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.