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Тюменец и его сожительница сделали в Тюмени 28 тайников с наркотиком

Происшествия, 18:43 04 августа 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

14 cвертков с расфасованной на разовые дозы "солью" изъяли полицейские у двоих тюменцев. В отношении мужчины и девушки возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлекла пара прохожих. При виде полицейских мужчина и девушка заметно занервничали. В присутствии понятых у них изъяли свертки с синтетическим наркотическим веществом.

Было установлено, что сутками ранее задержанные сделали на территории города 28 тайников. Все их удалось обнаружить и изъять содержимое общей массой свыше 35 граммов.

36-летний тюменец и его 24-летняя сожительница задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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