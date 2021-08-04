Интерактивная карта Covid-19 поможет тюменцам спланировать поездки по России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Карту ограничений, связанных с коронавирусом, на сайте стопкоронавирус.рф запустили АНО "Диалог" и "Национальные приоритеты". С её помощью можно не только получить важную информацию, но и облегчить жизнь во время пандемии, сообщили в Центре управления регионом Тюменской области.

Карта отображает актуальные данные о действующих ограничительных мерах, а также о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса в каждом субъекте и обновляется еженедельно. Для граждан — это возможность более продуманно спланировать личные или деловые поездки, считает руководитель областного Цента управления регионом Роман Рзаев.

"Теперь любой житель нашей области может максимально оперативно получить актуальную информацию о новых ограничениях в любом регионе. Это поможет спланировать жизнь граждан, начиная от отпуска и заканчивая поездками по делам", - отметил Рзаев.

Как сообщили в АНО "Диалог", интерактивная карта работала ещё в первую волну коронавируса. "Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях", — сказал гендиректор "Диалога" Алексей Гореславский.