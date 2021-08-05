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В Тюмени запустили интерактивную платформу "Друг человека"

Общество, 16:51 05 августа 2021

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Интерактивная платформа "Друг человека" с информацией о городских приютах и советах о том, как забрать животное из питомника, запущена в Тюмени, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"К сожалению, приюты не особо активно ведут соцсети и рассказывают о своей деятельности. Это нас и побудило создать платформу, где пользователи просто и доступно могут ознакомиться с материалами и данными. И изучить вопрос с разных сторон, чтобы понять, есть ли у них желание забрать питомца", — пояснил менеджер платформы "Друг человека" Глеб Орехов.

Все желающие могут пройти тест и понять, готовы ли они забрать бездомное животное к себе домой. Также на платформе можно оставить свои контакты для помощи приютам. Обработанные заявки будут переданы организаторам питомников.

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# бездомные животные

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