Заявки на биржу деловых контактов TNF-2021 принимают до 1 сентября

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Представители крупных энергетических корпораций примут участие в Бирже деловых контактов TNF. Участники могут подать заявку на b2b-встречу через личного менеджера до 1 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского нефтегазового форума.

Биржа деловых контактов – это возможность провести эффективные переговоры и индивидуальные встречи, представить свои продукты и заключить новые сделки. Предприниматели и инноваторы на площадках форума смогут лично встретиться с лидерами рынка. НОВАТЭК и "Газпром нефть" предварительно подтвердили свое участие.

Впервые Биржа деловых контактов на TNF прошла в 2020 году. За три дня состоялось 104 встречи. Зона деловых переговоров пользовалась высоким спросом среди участников.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре с 14 по 16 сентября. Форум включает в себя более 30 мероприятий: пленарные сессии, технологические дни и Дни поставщика, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и другое.