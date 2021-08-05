10 водоемов Тюмени обработают от насекомых

| Фото: МКУ "ЛесПаркХоз" | Фото: МКУ "ЛесПаркХоз"

На 10 тюменских водоемах проведут ларвицидные обработки от комаров, мух, клещей и других вредителей, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

В частности, это будут пруды Южный, Плехановский, Студенческий, обводненные карьеры Северный, Майский, Садовый, Утиный, Школьный, обводненный карьер в сквере Серебряные ключи, а также пруд Мысовской. Общая площадь 30,73 га. Именно эти территории являются основными местами размножения и обитания кровососущих насекомых.

"Летний сезон этого года в Тюмени выдался достаточно жарким и засушливым, однако по-прежнему наблюдается активное развитие популяций комаров, мух, клещей и других вредителей. В борьбе с ними помогает своевременное проведение ларвицидных обработок. Это необходимо не только для обеспечения комфортных условий для жителей города, но и по эпидемиологическим показателям. Ларвицидные обработки проводятся в основном в два этапа — в июне и августе и зависят от численности кровососущих насекомых и погодных условий в регионе", — рассказали в МКУ "ЛесПаркХоз".

Обработки будут проходить с 9 по 11 августа. В это время рекомендуется соблюдать личную технику безопасности при нахождении на перечисленных водоемах или полностью воздержаться от их посещения в течение 3-7 дней.