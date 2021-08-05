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Двое тюменцев получили судимость за кражу 11 колодезных крышек

Происшествия, 16:05 05 августа 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

К полутора годам лишения свободы условно каждому приговорил в Тюмени суд двух мужчин за кражу чугунных крышек от колодцев, сообщает "Росводоканал Тюмень".

За четыре ночи они украли 11 чугунных крышек, в том числе шесть с водопроводных и канализационных колодцев тюменского водоканала.

Злоумышленники причинили материальный ущерб водоканалу и другим организациям, которым принадлежат колодцы, также поставили под угрозу жизнь и здоровье жителей с. Ембаево, Тураевое и п. Новотуринский.

С начала года колодцы водоканала лишились 39 чугунных крышек. Всего в текущем году от жителей поступило 423 обращения об открытых колодцах. Чаще всего такие сообщения компания получает зимой - крышки сдвигает или ломает снегоуборочная техника.

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# колодец , крышка , Росводоканал Тюмень

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