Жителей Тюменской области предупреждают о ливнях, грозах и граде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грозы, ливни и град ожидаются в Тюменской области 6 и 7 августа.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при этом температура воздуха поднимется до 29 градусов днем, ночью опустится до 13-18 градусов.

7 августа будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы пройдут в некоторых районах. Днем возможен град. Температура поднимется до 25 градусов, местами до +30 днем, ночью снизится до 14-19 градусов.