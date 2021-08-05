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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области предупреждают о ливнях, грозах и граде

Общество, 18:13 05 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грозы, ливни и град ожидаются в Тюменской области 6 и 7 августа.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при этом температура воздуха поднимется до 29 градусов днем, ночью опустится до 13-18 градусов.

7 августа будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы пройдут в некоторых районах. Днем возможен град. Температура поднимется до 25 градусов, местами до +30 днем, ночью снизится до 14-19 градусов.

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