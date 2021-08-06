Тюменец вырубил шесть тысяч деревьев на 56 млн рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Руководителя фирмы, обвиняемого в незаконной вырубке леса на 56 млн рублей, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Генеральный директор предприятия "Тюмень Лес" без разрешительных документов нанял работников для заготовки древесины в Варваринском участковом лесничестве в Ярковском районе. С декабря 2018 года по июль 2020 года было незаконно вырублено более 6,2 тыс. сосен, берез и елей. Размер ущерба составил более 56 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.