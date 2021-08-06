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Тюменские таможенники возбудили одиннадцать уголовных дел за полгода

Общество, 16:14 06 августа 2021

Уральское таможенное управление | Фото: Уральское таможенное управление

11 уголовных дел возбудили сотрудники Тюменской таможни за первое полугодие 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Три уголовных дела было возбуждено по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица. Шесть - по фактам контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота таможенники изъяли 2,3 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Одно уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды через государственную границу продукции военного назначения и еще одно - по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Выявленная сумма составила 19,3 млн рублей.

Из 771 административного правонарушения более половины составили нарушения таможенных правил, треть дел возбуждено за несвоевременное представление в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров. Значительная часть правонарушений приходится на нарушения валютного законодательства РФ.

Нарушители оштрафованы на общую сумму 7,2 млн рублей. В уполномоченные органы передано имущество, обращенное в федеральную собственность, на сумму 4,6 млн рублей.

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# Тюменская таможня

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