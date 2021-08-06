Тюменца за 26 граммов наркотика суд отправил в колонию на семь лет
Мужчину, виновного в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.
В конце 2019 года 27-летний тюменец нашел в интернете объявление с предложением зарабатывать 120 тыс. рублей в неделю. Молодой человек сам употреблял наркотики, сильно нуждался в деньгах, поэтому согласился стать наркокурьером.
Мужчина вместе со своим подельником выполняли задания руководителя, личность которого пока не удалось установить. Преступная группа работала через систему тайников и закладок. Задержали злоумышленника в январе 2020 года, когда он возвращался домой с расфасованной партией наркотиков. 20 пакетов он забрал в районе ТЭЦ-2 и спрятал в носки. Общая масса запрещенного вещества составила почти 26 гр.
Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима. Дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.