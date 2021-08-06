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Тюменца за 26 граммов наркотика суд отправил в колонию на семь лет

Происшествия, 18:43 06 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

В конце 2019 года 27-летний тюменец нашел в интернете объявление с предложением зарабатывать 120​ тыс. рублей в неделю. ​Молодой человек сам употреблял наркотики, сильно нуждался в деньгах, поэтому согласился стать наркокурьером.

Мужчина вместе со своим подельником выполняли задания руководителя, личность которого пока не удалось установить. Преступная группа работала через систему тайников и закладок. Задержали злоумышленника в январе 2020 года, когда он возвращался домой с расфасованной партией наркотиков. 20 пакетов он забрал в районе ТЭЦ-2 и спрятал в носки.​ Общая масса запрещенного вещества составила почти 26 гр.

Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима. Дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.

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# наркоделец , суд

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